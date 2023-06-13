Описан матерный диалог Чубайса с охранником Ельцина о «коробке из-под ксерокса»

Соратник Ельцина Кох: Чубайс обматерил охранника президента из-за «коробки от ксерокса»

В 1996 году Анатолий Чубайс обматерил охранника первого президента России Бориса Ельцина Александра Коржакова из-за инцидента с полной долларов «коробкой из-под ксерокса». Об этом рассказал сторонник Ельцина Альфред Кох (в те годы занимавший пост главы Госкомимущества) в интервью Евгению Киселеву (признан иностранным агентом), запись опубликована на YouTube-канале журналиста.

Скандал с «коробкой из-под ксерокса» произошел 19 июня 1996 года незадолго до второго тура выборов президента России. Тогда сотрудники охранявшей Дом правительства милиции задержали членов штаба Ельцина Аркадия Евстафьева и Сергея Лисовского, у которых была эта коробка. Документов на вынос материального имущества из Белого дома у них не оказалось, поэтому милиционеры досмотрели соратников Ельцина и обнаружили, что внутри находились 500 тысяч долларов США.

По словам Коха, он принимал участие в событиях того дня и стал свидетелем телефонного разговора Чубайса, руководившего аналитической группой при штабе баллотировавшегося на второй срок Ельцина, с Коржаковым.

Прямо при мне Чубайс разговаривает по телефону — судя по всему, Коржаков с той стороны. Чубайс молчит, молчит, молчит, только лицо кровью наливается. "Если ты, ***, [если] хоть один волос с его головы, да я тебя ***!" Альфред Кох

Кох признался, что редко видел Анатолия Чубайса таким, и добавил, что после этой фразы тот бросил трубку и не стал слушать своего собеседника, после чего отправился в резиденцию Бориса Березовского, куда продолжал звонить Коржаков.

«Коржаков все пытается наладить диалог, звонит, а эти ни в какую», — подытожил Кох.

При этом в книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката» Александр Коржаков писал, что упомянутый разговор состоялся у Чубайса не с ним, а с директором ФСБ Михаилом Барсуковым. «Скоро вам всем станет очень плохо! И Коржакову тоже! Вы предали президента!» — передал разговор Барсукова с Чубайсом Коржаков.

В команде Ельцина позже объясняли, что деньги предназначались для оплаты расходов предвыборной кампании, а инициировавший задержание Евстафьева и Лисовского Коржаков заявлял, что те собирались украсть деньги. После инцидента Коржаков и Барсуков написали заявления об отставке, а возбужденное против Лисовского и Евстафьева уголовное дело вскоре было закрыто.