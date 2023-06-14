IIHF проигнорировала россиянина в поздравлении «Вегаса» с чемпионством в НХЛ

Международная федерация хоккея не включила россиянина Барбашева в поздравление «Вегаса»

Международная федерация хоккея (IIHF) проигнорировала российского форварда Ивана Барбашева в поздравлении «Вегас Голден Найтс» с чемпионством в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в Twitter.

Организация опубликовала коллаж с несколькими игроками «пантер» в форме их национальных команд. В сообщении IIHF отметила профили Федераций хоккея США, Канады и Швеции. Барбашев не был включен в коллаж, также в тексте отсутствует упоминание Федерации хоккея России.

14 июня «Вегас» со счетом 9:3 обыграл клуб «Флорида Пантерс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли. Барбашев отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.

27-летний Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Первый трофей он завоевал в составе «Сент-Луис Блюс» в сезоне-2018/2019.