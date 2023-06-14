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15:21, 14 июня 2023Россия

В Кремле отреагировали на сообщения о ранении Делимханова

Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли сообщения о ранении Делимханова
Начало событий в новости Чеченского депутата и соратника Кадырова Адама Делимханова могли ранить в зоне СВО. Что известно о случившемся?

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

В Кремле с большой тревогой отреагировали на сообщения о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, что Делимханов мог быть ранен в зоне проведения спецоперации, 14 июня со ссылкой на источник в Госдуме сообщил Telegram-канал телеканала «Звезда».

Позже стало известно, что депутат вышел на связь и пообщался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

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