В Кремле отреагировали на сообщения о ранении Делимханова

Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли сообщения о ранении Делимханова

Чеченского депутата и соратника Кадырова Адама Делимханова могли ранить в зоне СВО. Что известно о случившемся?

Начало событий в новости Чеченского депутата и соратника Кадырова Адама Делимханова могли ранить в зоне СВО. Что известно о случившемся?

В Кремле с большой тревогой отреагировали на сообщения о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, что Делимханов мог быть ранен в зоне проведения спецоперации, 14 июня со ссылкой на источник в Госдуме сообщил Telegram-канал телеканала «Звезда».

Позже стало известно, что депутат вышел на связь и пообщался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.