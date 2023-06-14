Чеченского депутата и соратника Кадырова Адама Делимханова могли ранить в зоне СВО. Что известно о случившемся?

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов мог получить ранение в зоне СВО на Украине

Депутат Государственной Думы Адам Делимханов мог быть ранен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил журналистам источник в пресс-службе нижней палаты российского парламента, однако официального подтверждения этой информации нет, как и опровержения от самого Делимханова или его соратника Рамзана Кадырова.

Отмечалось, что в настоящее время раненый парламентарий находится под присмотром врачей. До этого в украинских СМИ распространили информацию, что Делимханов якобы ликвидирован.

После сообщений о ранении Делимханова Кадыров опубликовал пост с обращением к украинской разведке

После появления сообщений о ранении Делимханова глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может выйти на связь с Делимхановым, а также обратился к украинской разведке.

Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата Рамзан Кадыров глава Чечни

Позже Делимханов вышел на связь, сообщил Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что смог связаться с Адамом Делимхановым. Об этом рассказал депутат Дмитрий Кузнецов. Спикер в обращении к депутатам заверил, что чеченский депутат здоров.

«Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: "Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам"», — отметил Кузнецов.

На информацию о ранении Делимханова также отреагировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров пожелал ему скорейшего выздоровления.

При этом командир спецназа «Ахмат» назвал информацию о ранении Делимханова фейком

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Делимханов «живее всех живых» и находится в Чечне. Позже он опубликовал пост про порученную ему Кадыровым операцию по спасению депутата, сопроводив его 29 различными эмодзи, в основном — изображающими средства передвижения.

Глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также назвал фейком сообщения о ранении Делимханова. «Информация фейковая. Он жив и здоров», — заявил он.

В итоге телеканал «Звезда», первым сообщивший о ранении чеченского парламентария, также опроверг эти данные. «Эту информацию "Звезде" сообщила думский журналист Мадина Шавлохова. Официального подтверждения от какой-либо партии на момент публикации новости (11.43 мск) не поступало. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данные о ранении Делимханова не соответствуют действительности», — заявили там.

Чем известен Адам Делимханов

Делимханов родился в 1969 году в селении Беной Чечено-Ингушской АССР. В начале 90-х годов работал слесарем, снабженцем, торговал автомобилями.

Он участник чеченских войн, с началом второй чеченской кампании перешел на сторону России. С марта 2000 года работал в службе безопасности главы администрации Чечни Ахмата Кадырова. В 2007 году был впервые избран депутатом Государственной Думы.

По словам Кадырова, депутат весной 2022 года руководил чеченскими военнослужащими при штурме Мариуполя. Президент России Владимир Путин наградил его званием Героя России. Позже Делимханов вновь вернулся в зону боевых действий.

В июне 2023 года Делимханов выступил с обращением к основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. Он назвал бизнесмена блогером и предложил встретиться. Поводом к этому послужило высказывание Пригожина о непонимании им задач подразделения «Ахмат».