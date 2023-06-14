Популярный российский блогер рассказал о конфликте с уехавшими в США родителями

Блогер Соболев заявил о конфликтах с уехавшими в США родителями из-за отказа эмигрировать

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что из-за отказа эмигрировать у него возникают разногласия с родителями, более десяти лет назад переехавшими в США. Об этом он рассказал в интервью блогерше Лилии Абрамовой, известной как Татарка FM, видео опубликовано на YouTube.

«Моим родителям 62 года и все, чего они хотят сейчас, — это спокойствия, которое они никак не получают в любом случае, потому что я остаюсь в России. Это главная их причина для головной боли и главная причина наших конфликтов», — сказал Соболев.

Блогер отметил, что после того как Минюст включил его в перечень иноагентов, родители позвонили ему и снова настаивали на необходимости переезда из России. По словам Соболева, тогда он опять попытался успокоить близких.

Ранее Соболев рассказал о впечатлениях от телеведущей Ксении Собчак, которой дал интервью. Блогер отметил, что ее поведение на экране и в жизни отличается.

Минюст добавил Соболева в список иноагентов в феврале. Комментируя решение министерства, блогер заверил, что не получал никакого иностранного финансирования и не сотрудничал с зарубежными организациями. При этом он сообщил, что по-прежнему намерен оставаться в России.