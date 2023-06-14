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19:02, 14 июня 2023Спорт

IIHF объяснила отсутствие россиянина в поздравлении клуба НХЛ

Глава IIHF отказался считать дискриминацией отсутствие Барбашева в поздравлении «Вегаса»

Фото: John Locher / АР

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, почему организация не упомянула российского нападающего Ивана Барбашева в поздравлении «Вегас Голден Найтс» с чемпионством в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тардиф заявил, что на постере было представлено всего 12 хоккеистов, то есть лишь половина команды. Глава IIHF отказался считать это дискриминацией всех остальных.

14 июня IIHF опубликовала коллаж с несколькими игроками «Вегаса» в форме их национальных команд. В сообщении организация отметила профили Федераций хоккея США, Канады и Швеции. Барбашев не был включен в коллаж, также в тексте отсутствует упоминание Федерации хоккея России.

Ранее «Вегас» со счетом 9:3 одержал победу над «Флоридой Пантерс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли. Барбашев отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.

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    Анастасия Борисова
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