Блогерша показала внешность с тату на глазах и двойным языком и удивила зрителей

Блогерша Орилан из США показала внешность с тату на глазных яблоках и двойным языком

Блогерша Орилан (фамилия неизвестна) из Хьюстона, США, показала нестандартную внешность и удивила зрителей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает более 128,2 подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом lizardpersonfml продемонстрировала рисунки, изображенные по всему телу. На кадрах видно, что на глазных яблоках, груди и руках юзерши нанесены многочисленные тату в виде сердец, бабочек и скелетов.

Помимо этого, ее волосы окрашены в зеленый и розовый яркие цвета, а в носу находится пирсинг. Кроме того, Орилан продемонстрировала разрезанный на две части язык и стразы на зубах.

Пользователи сети оценили внешний вид автора ролика в комментариях под постом. «Похоже, у нее были большие проблемы с отцом в детстве», «Бедная девочка», «С такой внешностью ты даже в 60 будешь одинока», — написали они.

В апреле блогерша с тату во все тело раскрыла причину недовольства своей внешностью. В опубликованном ролике видно, что кожа Сары в области груди, рук и пальцев покрыта многочисленными изображениями. 36-летняя инфлюэнсерша призналась, что рисунки больше не сочетаются с ее нынешним характером.

