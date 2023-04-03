Блогерша с тату во все тело раскрыла причину недовольства своей внешностью

Блогерша Сара с тату во все тело пожалела о рисунках на коже из-за одежды с оборками

Блогерша Сара (фамилия неизвестна) с тату во все тело раскрыла причину недовольства своим внешним видом. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

36-летняя инфлюэнсерша с никнеймом saraovershares призналась, что впервые начала делать рисунки на теле, когда ей было чуть больше 20 лет. При этом юзерша продемонстрировала на камеру свою внешность. В опубликованном ролике видно, что кожа Сары в области груди, рук и пальцев покрыта многочисленными изображениями.

«Теперь у меня складывается ощущение, словно в 20 лет я надела рубашку и с тех пор должна носить ее до конца жизни», — призналась девушка, заявив, что жалеет о том, что татуировки больше не сочетаются с ее характером. По словам героини публикации, она изменила свой стиль и стала более женственной, вследствие чего оборки на ее одежде выглядят неуместно с рисунками на коже.

Подписчики решили поддержать блогершу в комментариях под постом. «Никогда не делал татуировки, потому что боялся брать такую ответственность за свое тело. Оглядываясь назад, я понимаю, что сейчас мне ничего не нравится из того, что я любил в подростковом возрасте», «Если бы я набил тату, я бы точно со временем возненавидел их», — признались они.

В декабре 2022 года Ирландка Доун (фамилия неизвестна) показала необычную внешность с цветными татуировками по всему телу и необычный язык. 25-летняя юзерша продемонстрировала рисунки в области лица, шеи, груди, рук и ног. Кроме того, девушка предстала перед зрителями с похожим на змеиный высунутым языком, разделенным хирургами на две части.