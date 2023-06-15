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07:35, 15 июня 2023Мир

Стало известно о желании почти 20 стран вступить в БРИКС

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о желании почти 20 стран вступить в БРИКС
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что почти 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Рябков подчеркнул, что список кандидатов на вступление в БРИКС продолжает расширяться. Число заинтересованных в этом стран приближается к двум десяткам.

«Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — отметил дипломат.

Ранее глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев допустил, что Сербия может быть заинтересована во вступлении в БРИКС. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

До этого Москва поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко. Он уточнил, что Египет может вступить в объединение после того, как внутри него согласуют критерии и процедуры приема новых членов.

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    Марина Совина
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