Названа возможная европейская страна-участница БРИКС

Глава РСМД Тимофеев: Сербия теоретически может быть заинтересована во вступлении в БРИКС

Европейские страны вряд ли будут заинтересованы во вступлении в БРИКС из-за их враждебности в отношении России. Исключением теоретически могла бы стать Сербия. Тем не менее главной задачей объединения является не поиск новых членов, а налаживание взаимодействия внутри группы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

«Пока рано об этом говорить о том, какие еще страны могли бы вступить в организацию, — считает Тимофеев. — БРИКС предстоит большая работа в составе тех государств, которые уже присоединились. Интеграция между ними, налаживание институциональных основ для взаимодействия внутри группы должны быть более приоритетными, чем количественное расширение».

Тимофеев заметил, что если число участников БРИКС продолжит увеличиваться, а содержание будет не поспевать, то это станет не самым благоприятным сценарием. Кроме того, если говорить о возможном участии в союзе европейских государств, следует помнить об их недружественном отношении к России.

«Конечно, напрашивается вариант со вступлением Сербии. Впрочем, здесь тоже есть много нюансов. Опять же надо понимать, что если Сербия войдет в этот клуб, это не отменит задачи выстраивания механизмов взаимодействия внутри БРИКС между странами и достижения результатов взаимодействия. Венгрия — точно нет. Она глубоко интегрирована в Евросоюз и в НАТО, ей будет сложно войти в БРИКС. Впрочем, всякое бывает», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Москва поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко. Дипломат уточнил, что Египет может вступить в объединение после того, как внутри него будут финально согласованы критерии и процедуры приема новых членов.