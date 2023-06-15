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14:35, 15 июня 2023Спорт

Фитнес-тренер рассказала о лучших упражнениях перед сном

Фитнес-тренер Макналти назвала кардиотренировки и йогу лучшими упражнениями перед сном
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: LyfeFuel / Unsplash

Персональный фитнес-тренер Роуз Макналти рассказала о лучших упражнениях, которые стоит выполнять перед сном. Об этом сообщает Newsweek.

По ее словам, для крепкого сна отлично подойдут всевозможные кардиотренировки, которые сжигают лишнюю энергию. Кроме того, специалист рекомендовала обратить внимание на йогу и растяжку.

«И йога, и растяжка делают акцент на дыхании, что оказывает расслабляющий эффект и помогает расслабиться перед сном. Исследования также показали, что йога полезна для сна у пожилых людей и женщин», — рассказала Макналти.

28 мая врач-невролог Андрей Смирнов рассказал о пользе занятий пилатесом для профессиональных спортсменов. По его мнению, чтобы иметь развитую мускулатуру, важно правильно задействовать все мышцы в упражнениях.

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    Алексей Гусев
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