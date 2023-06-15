Фитнес-тренер рассказала о лучших упражнениях перед сном

Фитнес-тренер Макналти назвала кардиотренировки и йогу лучшими упражнениями перед сном

Персональный фитнес-тренер Роуз Макналти рассказала о лучших упражнениях, которые стоит выполнять перед сном. Об этом сообщает Newsweek.

По ее словам, для крепкого сна отлично подойдут всевозможные кардиотренировки, которые сжигают лишнюю энергию. Кроме того, специалист рекомендовала обратить внимание на йогу и растяжку.

«И йога, и растяжка делают акцент на дыхании, что оказывает расслабляющий эффект и помогает расслабиться перед сном. Исследования также показали, что йога полезна для сна у пожилых людей и женщин», — рассказала Макналти.

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