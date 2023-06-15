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00:30, 15 июня 2023Наука и техника

В США оценили захват Россией украинских Leopard 2 и M2 Bradley

The Drive: захват Россией Leopard 2 и M2 Bradley указывает на неудачное наступление ВСУ

Фото: Tim Shaffer / Reuters

Захват Россией танков Leopard 2 и боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley с работающими двигателями указывает на неудачную попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой оценкой выступил обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

Изучивший опубликованные Минобороны России видео брошенной украинской стороной техники, автор пришел к выводу, что двигатель как минимум одной боевой машины находился в рабочем состоянии. По мнению обозревателя, это может указывать на то, что техника была оставлена ВСУ недавно.

Автор отмечает, что в представленном ролике можно заметить как минимум четыре БМП и один танк. Обозреватель пишет, что техника была повреждена, поскольку зашла на заминированное поле.

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Ньюдик допускает, что для российской стороны особую ценность могут представлять найденные в боевых машинах радиостанции и документы, используемые ВСУ. Другой ценной информацией, которую может получить Россия, автор называет оценку возможностей их прицелов, которая, по его мнению, может быть уже известна российским специалистам.

13 июня российское военное ведомство сообщило о захвате на запорожском направлении Leopard 2 и M2 Bradley, поставленных Украине западными странами.

Иван Потапов
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