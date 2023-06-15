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17:11, 15 июня 2023Спорт

ПСЖ нашел замену Месси

Sports Zone: ПСЖ хочет подписать Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» на замену Лионелю Месси

Фото: Stringer / Reuters

«Пари Сен-Жермен» нашел замену аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщает Sports Zone.

По информации издания, на позицию аргентинца могут подписать 31-летнего форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Утверждается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи уже встретился с египетским футболистом, чтобы обсудить трансфер. Отмечается, что они активно общаются на протяжении полугода — с момента окончания чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля. С 2021 года Месси играл за французский ПСЖ.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и совершил 12 передач.

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    Ксения Курашкина
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