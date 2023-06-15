Полная блогерша показала тело в купальнике и восхитила подписчиков

Полная блогерша Кензи с синими волосами показала тело в розовом блестящем купальнике

Полная блогерша Кензи (фамилия неизвестна) показала тело в откровенном образе и восхитила подписчиков. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok, который насчитывает 25 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом nastylilpanini продемонстрировала фигуру в розовом блестящем купальнике, состоящем из плавок и топа. При этом в ролике видно, что на коже юзерши присутствуют многочисленные жировые складки и целлюлит. Кроме того, образ девушки дополняла короткая стрижка с волосами ярко-синего цвета.

По словам Кензи, она регулярно подвергается критике со стороны общественности из-за ее пышных форм и нестандартной внешности. «Я думала, что киты живут в океане», — процитировала она очередное негативное замечание в свой адрес.

Подписчики решили оценить поступок пользовательницы сети в комментариях под постом. «Ты великолепна», «Ты просто идеальная, потому что очень естественная», «Не поддавайся критике!» — написали они.

Ранее в июне полная блогерша Хлоя показала живот с растяжками и удивила подписчиков. Инфлюэнсерша предстала перед зрителями в нескольких ракурсах, демонстрируя фигуру в разных купальниках. На кадрах видно, что у юзерши есть лишний вес в области живота, ног и груди, а также многочисленные жировые складки и растяжки на коже.