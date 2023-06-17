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18:01, 17 июня 2023Россия

Президент ЮАР прибыл на встречу с Путиным на китайском Tank

РИА Новости: президент ЮАР прибыл на встречу с Путиным на китайском автомобиле Tank

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса прибыл на встречу с коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге на китайском внедорожнике Tank черного цвета. Кадры появились в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Автомобили Tank производит компания Great Wall Motor. Ранее портал Autonews.ru сообщал, что новый бренд появится в России до конца 2022 года. Городские внендорожники отличаются внушительным размером: их длина составляет от 4,6 до 5,2 метра. Дорожный просвет у автомобилей составляет не менее 220 миллиметров. Китайские модели смогут преодолевать реку глубиной до 90 сантиметров.

На встрече с российским президентом лидера ЮАР сопровождает министр международных отношений доктор Наледи Пандор. Помимо Рамафоса с Путиным встретятся главы государств Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Конго, Египта и Уганды в качестве участников мирной миссии африканских лидеров.

Ранее о встрече Путина с представителями семи стран Африки заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что по итогам встречи глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров расскажет о проведенном обсуждении.

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    Мария Грушко
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