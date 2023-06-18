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20:57, 18 июня 2023Спорт

Суд сделал заявление по делу об изнасиловании самым титулованным игроком мира

El Periódico: вердикт по делу Дани Алвеса об изнасиловании будет оглашен осенью 2023-го

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Суд Барселоны сделал заявление по делу самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на El Periódico.

По информации источника, вердикт по этому делу будет оглашен осенью 2023 года — в октябре или ноябре. Отмечается, что перед этим пройдет заключительное слушание, на котором будут заслушаны версии обеих сторон.

Алвес был арестован 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба Sutton, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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    Анастасия Борисова
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