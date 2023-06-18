Лавров отреагировал на решение Германии признать Россию главной угрозой

Глава МИД РФ Лавров: решение ФРГ признать Россию главной угрозой не опирается на логику

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на новую стратегию национальной безопасности Германии. По его словам, решение немецких политиков признать Россию в официальных документах главной угрозой не опирается на логику и интересы Берлина. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа» — сказал дипломат.

14 июня была опубликована стратегия национальной безопасности ФРГ, в которой правительство Германии назвало Россию «самой серьезной угрозой миропорядку в Европе». Там же отмечалось, что Германия и НАТО не ищут конфронтации с Россией, но «готовы защищать своих союзников».