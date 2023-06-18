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21:38, 18 июня 2023Спорт

Овечкин оказался без места в двадцатке лучших драфт-пиков в истории НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин оказался без места в двадцатке лучших драфт-пиков в истории НХЛ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оказался без места в двадцатке лучших драфт-пиков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Хоккеист занял 21-е место в рейтинге. Он был выбран «Кэпиталс» на драфте 2004 года под общим первым номером. Отмечается, что в опросе участвовали 13 авторов и редакторов ресурса.

15 июня двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высоко оценил политический потенциал Овечкина. По его словам, 37-летний нападающий делает последовательные политические заявления.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Со сборной России Овечкин трижды побеждал на чемпионатах мира.

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    Анастасия Борисова
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