Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:25, 19 июня 2023Интернет и СМИ

Обвиняемая в неуплате налогов Лерчек обратилась к блогерам

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) посоветовала коллегам честно платить налоги

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, и ее муж Артем Чекалин, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, обратились к коллегам. В интервью актеру Вячеславу Манучарову они призвали блогеров сотрудничать с налоговой и «не заниматься фигней».

«Совет вам от души: если у вас есть уже налоговый акт, просто пойдите в добровольном порядке заплатите всю сумму налога, потому что считают все верно. Лишнего не приписывают. Просто надо честно пойти оплатить и больше такой фигней, которой занимались, заниматься нельзя», — посоветовала блогерам Чекалина. Ее супруг порекомендовал тем, кого коснулись проверки, сотрудничать с налоговой и показывать свою заинтересованность в том, чтобы исправить ситуацию.

Чекалин также отметил, что недавно встречался с блогерами, у которых идут налоговые проверки. По его словам, все они намерены оспаривать долги. Однако муж блогерши счел такую позицию неправильной. «Идите в налоговую добровольно, признавайте свой долг, платите, если у вас нет всей суммы, с налоговой можно договориться, в рассрочку оплатить», — порекомендовал он.

Материалы по теме:
«Хороший бизнес инфоцыган» Блогер Елена Блиновская заработала миллиарды рублей. За что задержали «королеву марафонов»?
«Хороший бизнес инфоцыган»Блогер Елена Блиновская заработала миллиарды рублей. За что задержали «королеву марафонов»?
28 апреля 2023
Популярных блогерш в России обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Кто они и откуда у них так много денег
Популярных блогерш в России обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов рублей.Кто они и откуда у них так много денег
26 марта 2023

Об уголовном деле в отношении Чекалиных стало известно 7 марта. Блогершу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, ее мужа — в пособничестве. В их доме прошли обыски. Кроме того, в их отношениии возбудили еще одно дело. Чекалиных также обвинили в отмывании денежных средств.

Супруги находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, суд запретил им общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости
    США отказались поддержать независимость Тайваня
    Психолог дала рекомендации женщинам по поиску новых знакомств после 30 лет
    Россия отказалась платить Белоруссии за транзит нефти в два раза больше
    Россиянка осталась с ожогом глаз после наращивания ресниц
    Стали известны даты праздничных дней в 2024 году
    Месси заплатят миллионы долларов за отдых
    Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США
    Диетолог сравнил вред колы и кваса
    Обвиняемая в неуплате налогов Лерчек обратилась к блогерам
    Си Цзиньпин принял приглашение Блинкена о визите в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.