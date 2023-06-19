Обвиняемая в неуплате налогов Лерчек обратилась к блогерам

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) посоветовала коллегам честно платить налоги

Блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, и ее муж Артем Чекалин, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, обратились к коллегам. В интервью актеру Вячеславу Манучарову они призвали блогеров сотрудничать с налоговой и «не заниматься фигней».

«Совет вам от души: если у вас есть уже налоговый акт, просто пойдите в добровольном порядке заплатите всю сумму налога, потому что считают все верно. Лишнего не приписывают. Просто надо честно пойти оплатить и больше такой фигней, которой занимались, заниматься нельзя», — посоветовала блогерам Чекалина. Ее супруг порекомендовал тем, кого коснулись проверки, сотрудничать с налоговой и показывать свою заинтересованность в том, чтобы исправить ситуацию.

Чекалин также отметил, что недавно встречался с блогерами, у которых идут налоговые проверки. По его словам, все они намерены оспаривать долги. Однако муж блогерши счел такую позицию неправильной. «Идите в налоговую добровольно, признавайте свой долг, платите, если у вас нет всей суммы, с налоговой можно договориться, в рассрочку оплатить», — порекомендовал он.

Об уголовном деле в отношении Чекалиных стало известно 7 марта. Блогершу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, ее мужа — в пособничестве. В их доме прошли обыски. Кроме того, в их отношениии возбудили еще одно дело. Чекалиных также обвинили в отмывании денежных средств.

Супруги находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, суд запретил им общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.