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12:43, 19 июня 2023Интернет и СМИ

Блогерша Lerchek раскрыла эмоции от обыска

Блогерша Lerchek рассказала, что приняла обыск в ее доме за розыгрыш

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Lerchek, и ее муж, блогер Артем Чекалин, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов, раскрыли эмоции от обыска. В интервью актеру Вячеславу Манучарову на YouTube Чекалина призналась, что поначалу приняла происходящее за розыгрыш.

По словам блогеров, когда к ним пришли следователи и бойцы ОМОН, они спали. «Глаза открываю, человек стоит с оружием. Потом определенные слова, типа вставай и так далее. (...) Мы вместе спали. Жена встает, спрашивает у оперативника: "А что мне надевать?"» — вспомнил Чекалин.

Блогеры призналась, что в тот момент они оба были сильно шокированы и напуганы. Чекалин отметил, что поначалу принял силовиков за бандитов, а его супруга сочла, что таким образом их могли разыграть друзья.

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Блогеры рассказали, что оперативники попросили их одеться, также у них забрали телефоны и запретили разговаривать друг с другом. Чекалина при этом заявила, что, когда представитель Следственного комитета зачитывала им информацию об уголовном деле, ей было сложно поверить в реальность происходящего. «Я такая думаю: "Не, не может быть, нет. Как так, нет, как это может быть?" Я не верила», — рассказала она. Вместе с тем блогерша подчеркнула, что спустя какое-то время оправилась от шока и попыталась взять себя в руки.

Об обыске в доме у Чекалиных стало известно 7 марта. В отношении блогерши возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, ее мужа обвинили в пособничестве. Впоследствии в отношении супругов возбудили новое уголовное дело: их обвинили в отмывании денег.

В качестве меры пресечения суд избрал Чекалиным запрет определенных действий. Супругам нельзя общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.

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    Маргарита Щигарева
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