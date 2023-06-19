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20:54, 19 июня 2023Спорт

Сборная Финляндии забила шесть безответных мячей в матче квалификации Евро-2024

Сборная Финляндии разгромила 6:0 команду Сан-Марино в матче квалификации Евро-2024

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Сборная Финляндии по футболу разгромила команду Сан-Марино в матче четвертого тура квалификации Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Финны забили шесть безответных мячей. Отличились Глен Камара, Беньямин Кялльман, Теэму Пукки и Даниэль Хоканс, оформивший хет-трик. Хоканс поразил ворота соперников трижды за девять минут.

После трех туров сборная Финляндии занимала третье место в таблице группы H, имея в активе шесть баллов. Сан-Марино расположилось на шестой строчке, не набрав очков. Лидер группы — Дания, у которой после трех матчей также шесть очков на счету. Датчане обгоняли финских и казахстанских футболистов по разнице забитых и пропущенных мячей.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.

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