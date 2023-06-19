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06:57, 19 июня 2023Бывший СССР

В МИД заявили о размещении военных ВСУ у границы с Белоруссией

В МИД РФ рассказали о размещении Украиной воинских контингентов у границы с Белоруссией

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Вдоль границы с Белоруссией Украина разместила существенные воинские контингенты. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Его цитирует ТАСС.

По имеющейся у ведомства информации, украинская сторона периодически «пытается прощупать» обороноспособность соседней страны. Полищук отметил, что в этих условиях с октября прошлого года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной региональной группировки войск. Их задача — быть сдерживающим фактором от вторжения на территорию и свести к минимуму риски проникновения диверсионно-разведывательных групп.

«Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными», — указал он.

Ранее сообщалось, что белорусские боевики, планирующие участвовать в вооруженной попытке восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходят в Польше боевую подготовку.

В феврале 2022 года Александр Лукашенко заявил, что неизвестные захотели убить его и уже начали готовить покушение. Он не привел подробностей и доказательств готовящегося заговора, но добавил, что под угрозой находятся и его дети.

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    Екатерина Подвигина
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