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04:19, 19 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

«Зеркало недели»: серия взрывов прогремела в Херсоне

Фото: РИА Новости

Серия взрывов прогремела в Херсоне. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что о взрывах стало известно из местных пабликов.

Ранее сообщалось о мощных взрывах в Одессе и Запорожье. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Херсоне также сообщалось 17 июня. При этом воздушную тревогу в области не объявляли. 15 июня взрывы были слышны в центре города.

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    Марина Совина
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