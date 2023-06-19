Стало известно о взрывах в Херсоне

«Зеркало недели»: серия взрывов прогремела в Херсоне

Серия взрывов прогремела в Херсоне. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что о взрывах стало известно из местных пабликов.

Ранее сообщалось о мощных взрывах в Одессе и Запорожье. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Херсоне также сообщалось 17 июня. При этом воздушную тревогу в области не объявляли. 15 июня взрывы были слышны в центре города.