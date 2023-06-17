5.ua сообщило о взрывах в Херсоне, воздушную тревогу не объявляли

В Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «5.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Херсоне!» — говорится в публикации.

Информацию о взрывах подтверждает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины. При этом воздушную тревогу в области не объявляли.

15 июня сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Очевидцы рассказали о мощном взрыве в центре города. На месте поднимается дым. В подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлен сигнал воздушной тревоги.