Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:55, 17 июня 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

5.ua сообщило о взрывах в Херсоне, воздушную тревогу не объявляли

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «5.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Херсоне!» — говорится в публикации.

Информацию о взрывах подтверждает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины. При этом воздушную тревогу в области не объявляли.

15 июня сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Очевидцы рассказали о мощном взрыве в центре города. На месте поднимается дым. В подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлен сигнал воздушной тревоги.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Опорный пункт ВСУ уничтожен с помощью БТР-камикадзе. Какие еще дроны используются в СВО?
    Назван неочевидный признак алкоголизма
    Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО
    Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
    В Херсоне произошли взрывы
    Украину предупредили о разрушительном ударе ВКС России
    Шойгу указал на необходимость выпускать больше огнеметных систем и танков
    Политолог рассказал о главном подарке России другим странам
    Шойгу посетил танковый завод в российском регионе
    Президент Венесуэлы стал почетным чемпионом мира по боксу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.