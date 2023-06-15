Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Klymenko Time: в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы, сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Как уточнили журналисты, очевидцы рассказали о мощном взрыве в центре Херсона. На месте поднимается дым. В подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ранее в Киевской области прогремели взрывы. Это произошло после того, как в регионе сработали сигналы воздушной тревоги. Сообщалось, что в Киевской области и в украинской столице работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Также стало известно о взрыве в Одесской области, предположительно, сработала ПВО.

13 мая на Украине за сутки было повреждено более 170 объектов инфраструктуры.