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07:26, 15 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Klymenko Time: в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы, сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Как уточнили журналисты, очевидцы рассказали о мощном взрыве в центре Херсона. На месте поднимается дым. В подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ранее в Киевской области прогремели взрывы. Это произошло после того, как в регионе сработали сигналы воздушной тревоги. Сообщалось, что в Киевской области и в украинской столице работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Также стало известно о взрыве в Одесской области, предположительно, сработала ПВО.

13 мая на Украине за сутки было повреждено более 170 объектов инфраструктуры.

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    Марина Совина
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