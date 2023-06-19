Даниил Медведев первым среди теннисистов одержал 40 побед в сезоне на турнирах ATP

Россиянин Даниил Медведев первым одержал 40 побед в сезоне на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в матче первого круга травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия). Россиянин победил со счетом 6:4, 6:3. Всего за сезон он провел 47 встреч.

Ранее впервые в истории трое российских хоккеистов вошли в первую десятку рейтинга ATP. Медведев переместился со второго на третье место после вылета с первого круга «Ролан Гаррос», Карен Хачанов поднялся с 11-го на 10-е место после выхода в четвертьфинал турнира, Андрей Рублев остался на 7-й строчке. Таким образом, россияне установили историческое достижение.

Лидером рейтинга вновь стал серб Новак Джокович. Он выиграл «Ролан Гаррос», в финальном матче одержавший победу над норвежцем Каспером Руудом.