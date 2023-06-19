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14:26, 19 июня 2023Спорт

Месси заплатят миллионы долларов за отдых

Лионель Месси получит два миллиона долларов за один семейный отпуск в Саудовской Аравии

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Саудовской Аравии оплатят отдых аргентинского нападающего Лионеля Месси в стране. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, министерство туризма заключило с футболистом соглашение, которое должно помочь улучшить образ страны в мире. Согласно документу, Месси должен приезжать в Саудовскую Аравию с семьей и выкладывать в социальные сети посты, одобренные местными властями.

Отмечается, что аргентинец получит два миллиона долларов за один семейный отпуск в год продолжительностью пять дней или за два ежегодных отпуска длительностью по три дня. Расходы на перелет и проживание в пятизвездочном отеле для Месси и до 20 членов его семьи и друзей также оплатит правительство Саудовской Аравии.

3 июня французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Футболист перешел в клуб Главной лиги футбола «Интер Майами». Он отказался от предложения саудовского «Аль-Хиляля» с зарплатой в 300 миллионов долларов в год.

В мае ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели в качестве наказания за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны.

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    Анастасия Борисова
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