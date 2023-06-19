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04:12, 19 июня 2023Мир

Власти Финляндии допустили пересмотр статуса консульства России на Аландах

Президент Финляндии Ниинисте допустил закрытие российского консульства на Аландах

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил закрытие российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщает агентство Yle.

По его словам, данный вопрос возник в связи с демилитаризацией автономии. Ниинисте отметил, что в настоящее время власти страны изучают правовой статус диппредставительства России на Аландах. Он пояснил, что если консульство было открыто на основе Парижского мирного договора 1947 года, то в данное соглашение «вовлечено довольно много сторон».

Финский лидер также подчеркнул, что важно следить за тем, чтобы российское консульство выполняло свою роль. В противном случае, его статус может быть пересмотрен.

Ранее Министерство иностранных дел Финляндии ответило на ноту внешнеполитического ведомства России по инциденту с российским консульством в городе Мариехамн на Аландских островах, которое подверглось акту вандализма неизвестных. Сотрудница отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин подчеркнула, что информация об инциденте была передана в полицию.

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    Марина Совина
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