Пациентов с психическими расстройствами предупредили об опасности летней жары

Психиатр Дебора Серани: антидепрессанты влияют на непереносимость жары

Пациенты с психическими расстройствами сильнее подвержены вредному воздействию жары и солнца, чем здоровые люди, предупредила психиатр Дебора Серани. Ее мнение приводит издание HuffPost.

Психиатр отметила, что зной тяжелее переносить из-за побочных эффектов, которое оказывают на организм антидепрессанты и другие лекарства для поддержания психического здоровья. По ее словам, эти препараты способны влиять на способность гипоталамуса регулировать температуру тела, препятствуют работе терморецепторов и усиливают или останавливают выработку пота.

Все лекарства для психического здоровья увеличивают риск непереносимости жары, возникновения гипертонии, обмороков, летаргии, спутанности сознания и снижения бдительности Дебора Серани психиатр

Серани рекомендовала для облегчения неприятных симптомов из-за непереносимости жары избегать прямых солнечных лучей, пить больше жидкости, принимать прохладный душ, отказаться от алкоголя и тяжелой физической работы.

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