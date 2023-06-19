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13:02, 19 июня 2023Спорт

Избившего двух человек в трусах чемпиона России приговорили к колонии

Суд приговорил к двум годам колонии чемпиона России Хютте за избиение двух человек
Александр Хютте. Архивное фото

Александр Хютте. Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга огласила приговор четырехкратному чемпиону России в беге на короткие дистанции Александру Хютте за избиение двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале инстанции.

Спортсмен был приговорен к двум годам колонии общего режима. Также суд взыскал с Хютте в счет материального ущерба потерпевшего 40 тысяч рублей, в счет возмещения морального вреда — 450 тысяч рублей. Отмечается, что вину атлет частично признал.

Об инциденте с участием бегуна стало известно 3 июня. В конце мая Хютте, на котором были надеты одни трусы, напал в подъезде дома в Санкт-Петербурге на 49-летнюю женщину, а через час несколько раз ударил в лифте 54-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали: женщину забрали в больницу в удовлетворительном состоянии, мужчину — в состоянии средней степени тяжести.

В отношении легкоатлета было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Спортсмена не заключали под стражу, так как он явился с повинной и не был ранее судим.

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    Анастасия Борисова
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