Страховщики: в России подорожали запчасти для автомобилей Mercedes, Land Rover и Lexus

В июне 2023 года в России подорожали запчасти для автомобилей премиум-брендов. Об этом со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщает Autonews.ru.

Согласно обновленным справочникам цен на запчасти, материалы и работы, по которым рассчитывают выплаты по ОСАГО, с марта сильнее всего подорожали комплектующие для Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Infiniti (плюс 12-14 процентов). Стоимость деталей для автомобилей ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen и Renault снизилась на три-семь процентов. Средние цены на запчасти выросли на 0,9 процента.

После начала боевых действий на Украине и прекращения поставок в Россию рядом зарубежных автопроизводителей на отечественном рынке сложился дефицит запчастей. Из-за этого стоимость некоторых деталей в ремонте в среднем выросла почти на 30 процентов, а по ряду позиций — в полтора раза.

Несмотря на то что параллельному импорту не удалось в полном объеме решить проблему нехватки комплектующих, российские дилеры потребовали продлить действие сертификатов соответствия на импортные запчасти. В противном случае с сентября 2023 года не менее 100 торговых марок встанут на таможне, предупредили участники рынка.

Из-за нехватки запчастей Минфин и Банк России задумались о возможности использования в ремонте подержанных запчастей. В Госдуме предложили создать индустрию по восстановлению деталей, приведя в пример подобную практику в Китае, Турции и США.