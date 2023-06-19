В России отреагировали на мирный план ЮАР по Украине

Депутат Журова усомнилась в эффективности мирного плана ЮАР по Украине

Предложение президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы вряд ли поможет завершить военный конфликт России и Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на мирный план африканской делегации.

«Политики всего мира, кроме Европы, везде говорят об одном — [завершить боевые действия] только мирным путем, не поставлять оружие и не разгонять этот конфликт дальше. Но мы же понимаем, что кому-то это выгодно. И явно, что тот, кому это выгодно на Западе, будет продолжать держать эту конфронтацию, подогревать ее. Но нас тоже не устроит вариант, что Крым возвращается Украине, как и еще четыре новых субъекта. Мы к этому не готовы, люди тоже, да и никто к этому не готов. Проблема в том, что Украина должна это признать, вот и все», — сказала депутат.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что боевые действия на территории Украины должны завершиться дипломатическим путем. Он отметил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на дальнейшее взаимодействие с африканскими лидерами для урегулирования конфликта.

16 июня делегация из семи африканских стран посетила Киев, где представила украинскому лидеру свой вариант мирного плана. В него вошли десять ключевых пунктов, которые включают деэскалацию с обеих сторон, гарантии безопасности для всех стран, а также обеспечение суверенности стран и народов в соответствии с уставом ООН.

17 июня представители африканских государств встретились с президентом России в Санкт-Петербурге. Владимир Путин отметил, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.