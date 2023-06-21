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16:30, 21 июня 2023Спорт

Самый титулованный футболист обратился к обвинившей его в изнасиловании девушке

Арестованный футболист Алвес воззвал к совести обвинившей его в изнасиловании девушки

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Самый титулованный футболист мира Дани Алвес обратился к обвинившей его в изнасиловании девушке. Его слова приводит La Vanguardia.

«Я взываю к ее совести. Не было ни одной ночи, когда я спал спокойно. Ни одной ночи. Моя совесть чиста. Я никогда никому не причинял вреда по своей воле. И в ту ночь я этого не делал», — заявил находящийся в тюрьме спортсмен. Бразилец отметил, что не знает, чиста ли совесть девушки, но он ее прощает.

Ранее Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Спортсмена арестовали 20 января. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря прошлого года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал. 39-летнему спортсмену грозит от четырех до 12 лет лишения свободы.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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    Дарья Коршунова
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