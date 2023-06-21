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21:51, 21 июня 2023Бывший СССР

ГУР Украины подтвердило атаку на свою штаб-квартиру

ГУР Украины заявило, что их штаб-квартира в Киеве подверглась атаке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что здание штаб-квартиры ГУР в Киеве подвергалось атаке. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Киев».

При этом, отметил он, работа спецслужбы «не останавливалась ни на час».

21 июня The Economist узнало, что здание ГУР Министерства обороны (МО) Украины дважды попадало под российские ракетные удары. Первый удар произошел в марте 2022 года. «Офицеры вспоминают ужас, когда в здание прилетали ракеты, окна лопались, а ветхие сооружения рушились», — пишет издание. Тогда же офицеры разведки рассказали, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов пережил не менее десяти покушений. В частности, по их словам, в марте 2022 года после обстрела Буданов просто «отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения».

15 июня в России сообщили о тяжелом ранении Буданова. Но позже он появился в прямом эфире украинского телевидения и прокомментировал слухи о своем состоянии.

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    Марина Совина
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