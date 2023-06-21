Шойгу заявил о развернутой Западом настоящей войне против России

Глава Минобороны Шойгу: Запад развернул настоящую войну против России

Запад развернул настоящую войну против России, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

Об этом свидетельствует провоцирование беспорядков и военных конфликтов в сопредельных с Россией государствах, пояснил он.

В обращении к выпускникам высших военных учебных заведений глава Минобороны отметил, что сейчас решается судьба России и определяется ее геополитическое будущее.

В связи с этим Шойгу пообещал, что Вооруженные силы России сделают все для обеспечения безопасности и суверенитета государства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал войной события последних девяти лет в Донбассе. По его словам, «война на Украине, юго-востоке Украины, была начата украинским режимом при поддержке спонсоров на Западе в 2014 году».