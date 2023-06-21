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15:01, 21 июня 2023Россия

Шойгу пообещал обеспечить суверенитет и безопасность России

Глава Минобороны Шойгу: ВС РФ готовы сделать все для обеспечения суверенитета страны

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) готовы сделать все для обеспечения суверенитета и безопасности страны. С таким обещанием выступил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Министр на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений обратил внимание, что руководство России может быть в этом уверено.

Шойгу на мероприятии поздравил выпускников с окончанием академии, а лейтенантов — с присвоением первого офицерского звания.

На той же встрече президент России Владимир Путин назвал приоритетом для государства укрепление российской армии.

Выступая перед выпускниками, глава государства заметил, что Россия продолжит всесторонне совершенствовать вооруженные силы, учитывая новые вызовы.

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    Анна Щербакова
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