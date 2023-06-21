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14:58, 21 июня 2023Россия

Путин назвал приоритетом укрепление российской армии

Владимир Путин назвал приоритетом для государства укрепление российской армии

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Укрепление российской армии остается приоритетом для государства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом», — сообщил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит всесторонне совершенствовать вооруженные силы, учитывая новые вызовы.

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