Путин назвал приоритетом укрепление российской армии

Владимир Путин назвал приоритетом для государства укрепление российской армии

Укрепление российской армии остается приоритетом для государства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом», — сообщил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит всесторонне совершенствовать вооруженные силы, учитывая новые вызовы.