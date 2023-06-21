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14:55, 21 июня 2023Наука и техника

Путин пообещал усилить поставки ударных БПЛА в войска

Путин заявил, что власти форсируют поставки ударных БПЛА в войска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти продолжают поставлять ударных беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в войска. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Продолжится совершенствование систем производства контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях», — заявил Путин и пообещал форсировать их массовый выпуск.

По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья. «Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи», — добавил он.

Ранее Путин поручил до 1 сентября принять исчерпывающие меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство России. В поручении президента также сказано, что будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в области.

Варвара Кошечкина
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