Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 14 июня 2023Россия

Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство

Президент РФ Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в единое воздушное пространство страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство», — сказано в поручении.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев предупредил о возможном ответе из-за диверсии на «Северных потоках»
    Россиянкам назвали визуально старящую одежду
    Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете операций по смене пола
    В Сбере рассказали о годе жизни под санкциями
    В России продавщица провела удушающий прием покупателю и попала на видео
    Гладков назвал число прилетов по территории Шебекинского округа за сутки
    СКР возбудил дело по факту отравления 11 человек шаурмой в Иркутской области
    Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство
    В Кировоградской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
    Грета Тунберг заявила о несущемся к обрыву человечестве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.