Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство

Президент РФ Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в единое воздушное пространство страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство», — сказано в поручении.