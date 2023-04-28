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01:44, 28 апреля 2023Россия

В России допустили создание параллельной Росавиации структуры для беспилотников

Президент РФ Путин допустил создание параллельной Росавиации структуры для беспилотников
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Globallookpress.com

Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения, если она продолжит в том же темпе, придется создавать параллельную структуру для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил российский президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его словам, ведомство должно коренным образом изменить работу. «Если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по рейсовым самолетам, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет», — допустил он.

Глава государства призвал переходить на цифровизацию организации воздушного движения.

Ранее Путин заявил, что необходимо активно развивать и использовать БПЛА в Вооруженных силах (ВС) страны. По мнению главы государства, беспилотники должны быть повсеместно — их следует интегрировать в единую сеть и внедрять во все отделения и роты.

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Марина Совина
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