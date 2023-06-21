Шойгу заявил о решающем моменте в судьбе России

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России и определяется ее геополитическое будущее

Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. С такими словами глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к выпускникам высших военных учебных заведений. Его слова в среду, 21 июня, приводит ТАСС.

«Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время», — сказал министр.

Шойгу отметил, что страны Запада развернули против Москвы «самую настоящую войну» и подчеркнул, что Вооруженные силы страны готовы сделать все для обеспечения суверенитета и безопасности.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.