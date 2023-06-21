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17:52, 21 июня 2023Россия

В России отреагировали на решение ЕС по замороженным активам

Сенатор Карасин раскритиковал решение ЕС передать прибыль от активов РФ в пользу Украины

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

В решении Евросоюза передать прибыль от российских активов в пользу Украины нет ничего хорошего, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что власти Евросоюза пришли к выводу, что не могут конфисковать все замороженные активы России на законных основаниях. Однако блок нашел альтернативный способ передать прибыль от российских активов в пользу Украины.

Хотелось бы верить, что авантюризм и воинственный антироссийский настрой в ЕС сменится на прагматичный курс

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Ничего хорошего в этих мерах, которые принимаются, нет ни для Евросоюза, ни для России. Мы взываем к здравому смыслу и возвращению к нормальному международному праву, которое давно сформировано. Иначе получится ситуация, в которой всем будет плохо. Мы этого не хотим», — заявил Карасин.

Отмечается, что рабочая группа также обсуждает направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро. Однако такая инициатива может подорвать доверие к валюте, предупреждал ранее Европейский центральный банк.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган скоро опубликует проект по использованию замороженных активов России в интересах восстановления Украины. План будет представлен до ухода ЕК на летние каникулы.

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