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18:51, 21 июня 2023Спорт

«Спартак» расторг контракт с польским футболистом

«Спартак» расторг контракт с польским футболистом Мацеем Рыбусом по соглашению сторон
Мацей Рыбус (справа)

Мацей Рыбус (справа). Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский «Спартак» расторг контракт с польским защитником Мацеем Рыбусом. Об этом сообщается на сайте команды.

Красно-синие заявили, что договор был аннулирован по соглашению сторон. Отмечается, что 33-летний футболист покинул «Спартак» в статусе свободного агента. В команде пожелали защитнику успехов в дальнейшей карьере.

Рыбус перешел из московского «Локомотива» в «Спартак» в июне 2022 года. Контракт футболиста был рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 12 матчей в составе московской команды и забил один мяч.

Из-за перехода в российский клуб Рыбус был отстранен от игр за сборную Польши. Футболист пропустил чемпионат мира-2022 в Катаре и объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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    Анастасия Борисова
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