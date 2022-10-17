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10:50, 17 октября 2022Спорт

Отстраненный от ЧМ игрок «Спартака» завершил карьеру в сборной Польши

Отстраненный от ЧМ игрок «Спартака» Мацей Рыбус завершил карьеру в сборной Польши

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус высказался о будущем в сборной Польши по футболу. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», — сообщил 33-летний футболист.

Об отстранении Рыбуса от выступлений за сборную Польши из-за перехода в российский клуб стало известно 20 июня. Футболист не был вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей. На счету защитника два гола и 14 результативных передач.

Алексей Гусев
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