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18:14, 21 июня 2023Наука и техника

Российский флот получит 44 корабля и судна в 2023 году

Главком ВМФ России Евменов: в 2023 году российский флот пополнят 44 корабля и судна

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России получит 44 боевых корабля и судна обеспечения в 2023 году. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, передает РИА Новости.

«В этом году мы принимаем около 44 боевых кораблей и судов обеспечения», — сказал адмирал на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Ранее в июне глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» и «Адмиралтейские верфи» передадут ВМФ России две атомные и три дизель-электрические подводные лодки в 2023 году.

В конце мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны рассказал, что ОСК ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах ВМФ России.

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что ВМФ России получил корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» проекта 20380. Корабль построили для Черноморского флота.

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    Даниил Иринин
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