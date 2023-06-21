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20:50, 21 июня 2023Спорт

Футболисту «Спартака» смягчили наказание за неприличный жест

Футболисту «Спартака» Соболеву сократили дисквалификацию на три матча за неприличный жест
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающему команды Александру Соболеву сократили дисквалификацию за неприличный жест в матче против ЦСКА. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленов рассказал, что апелляционный комитет рассмотрел обращение команды и смягчил наказание Соболеву с четырех матчей до трех. Отмечается, что последний матч отстранения носит условный характер.

24 мая КДК Российского футбольного союза объявил, что отстранит Соболева на четыре игры за непристойный жест в матче против ЦСКА. Красную карточку и дисквалификацию защитника армейцев Виллиана Роши по итогам заседания отменили.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла 21 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями Роши, который также получил красную карточку.

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    Анастасия Борисова
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