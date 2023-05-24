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17:49, 24 мая 2023Спорт

Стало известно наказание форварда «Спартака» за непристойный жест во время матча

«РБ Спорт»: Соболев дисквалифицирован на четыре матча за непристойный жест в игре с ЦСКА
Александр Соболев (справа)

Александр Соболев (справа). Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Стало известно наказание, назначенное форварду «Спартака» Александру Соболеву за непристойный жест во время матча с ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал «РБ Спорт».

По информации издания, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего на четыре игры. Красная карточка и дисквалификация защитника армейцев Роши отменены. Футболисты присутствовали на заседании.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла 21 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями Роши, который также получил красную карточку.

Позднее нападающий извинился за несдержанность и назвал непозволительным свое поведение. «У экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Мне действительно очень жаль», — заявил он, подчеркнув, что такое больше не повторится.

Ксения Курашкина
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