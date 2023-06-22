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17:01, 22 июня 2023Наука и техника

В России рассказали о дальности захвата цели торпедой ЭТ-1Э

КТРВ: электрическая торпеда ЭТ-1Э имеет дальность захвата цели до 3 километров

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Новая российская электрическая торпеда ЭТ-1Э имеет дальность захвата цели системой наведения при работе по подводным лодкам до трех километров. Об этом ТАСС рассказали в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Торпеда ЭТ-1Э отличается малой шумностью, что, с одной стороны, затрудняет обнаружение противником как самой торпеды, так и выпустившей ее подлодки, а с другой, — заметно увеличивает дальность захвата цели системой самонаведения: при работе по подводным лодкам — до трех километров, сообщили в компании.

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В июне агентство сообщило, что КТРВ на XI Международном военно-морском салоне, который проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня, планирует представить новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ и показать электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2.

В октябре временно исполняющий обязанности гендиректора завода «Дагдизель» Султанахмед Асалиев заявил, что торпеда ЭТ-1Э способна самостоятельно обходить помехи в ходе выполнения задач.

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    Иван Потапов
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