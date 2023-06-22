В Госдуме назвали продажей детей идею платить россиянкам за отказ от аборта

Депутат Госдумы Останина назвала продажей детей идею платить женщинам за отказ от аборта

Идея платить женщинам за отказ от аборта является уголовно наказуемой, так как торговля людьми в России запрещена. Такое мнение выразила депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, ее слова приводит «Подъем».

Ранее депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников предложил ввести денежную компенсацию россиянкам, отказавшимся от аборта. Он назвал подобную меру одним из возможных решений демографической проблемы.

«Эта идея уголовно наказуема, потому, что у нас уголовным кодексом запрещена торговля людей. А дети — это тоже люди, поэтому в любом случае купля-продажа детей — уголовно наказуемое деяние», — пояснила Останина.

Она добавила, что Постникову следует подумать, прежде чем заявлять о подобного рода инициативах.

В свою очередь пермский депутат на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что в стране остро стоит вопрос демографии. «10 000 абортов к 23 000 новорожденных в Пермском крае. В России более 400 000 абортов ежегодно», — сказал он.

В 2021 году тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать женщинам по полмиллиона рублей за отказ от аборта. По мнению политика, у этих россиянок впоследствии можно было бы забирать новорожденных.