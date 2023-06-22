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11:01, 22 июня 2023Силовые структуры

Машина с освободившимся из колонии бывшим генералом МВД России попала на видео

РИА Новости: на видео попала машина, в которой экс-глава ГУЭБиПК МВД Сугробов покинул ИК
Начало событий в новости Бывшего генерала МВД России вывезли из колонии в условиях повышенной секретности

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов покинул рязанскую колонию на автомобиле с затемненными стеклами. РИА Новости показало видео с машинами.

На кадрах видны два автомобиля, выехавшие утром 22 июня с территории ИК.

Ранее сообщалось, что Сугробов освободился условно-досрочно в условиях повышенной секретности, чтобы он не столкнулся за воротами с журналистами.

6 июня стало известно, что Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство экс-генерала МВД об условно-досрочном освобождении (УДО). Он провел в заключении шесть лет из 12 назначенных судом без взысканий, но получил 17 поощрений от администрации ИК.

19 декабря 2017 года Верховный суд России смягчил приговор Сугробову, назначив 12 лет вместо 22 лет. Его признали виновным в организации преступного сообщества с участием подчиненных.

По версии следствия, сотрудники ГУЭБиПК создавали условия для получения чиновниками взяток, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров. Таких оказалось 30 человек. Как полагает Следственный комитет России, генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе они пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ.

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    Любовь Ширижик
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